Jongeren als Frank hebben het jagen ontdekt: ‘Belangrijk om bewust te eten’

Steeds meer jongeren hebben interesse in jagen en halen hun jachtakte. Het halen van een jachtakte is in Nederland nodig om te mogen jagen. In 2020 startten zo’n 1010 cursisten met de jachtopleiding. Daarvan was zo’n 55%, 550 cursisten, ‘jonge jager’, dat wil zeggen tot een leeftijd van 36 jaar.