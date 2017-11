RUCPHEN - Ad Jongenelis voert in maart 2018 voor de derde keer de PvdA-lijst in Rucphen aan. Het zittende raadslid is duidelijk over zijn ambitie om door te willen gaan: ,,Mijn karwei was nog niet klaar.’’

Jongenelis heeft nog een extra reden om weer de kar trekken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, geeft hij aan. ,,We hebben nieuwe aanwas en die ga je niet zo voor de leeuwen werpen.’’ Hij wijst daarbij met name op de nummer twee op de lijst, Lisenka Mathijssen- Janssen uit Sprundel. De onderwijzeres is een nieuw in de politiek. Dat geldt niet voor de nummer drie, Mathieu van der Meijs uit Rucphen. Hij was al eerder raadslid voor de PvdA.

Mensen boven stenen

Jongenelis is er vooral van overtuigd dat er op sociaal gebied nog veel werk ligt in de gemeente. ,,Ik wil bijvoorbeeld niet dat het plan met de Binnentuin dat ondersneeuwt.’’ In dat licht is de tien jaar oude slogan van zijn partij nog helemaal actueel, vindt Jongenelis. ,,Mensen boven stenen, zei den we in 2006. Dat geldt nog steeds.’’