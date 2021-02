Jongenelis verruilt PvdA voor VVD: ,,Ik kijk eerst naar de mensen, niet naar de politieke kleur.‘’

Vergrijst

Ad Jongenelis keerde na een kort verblijf in Breda begin deze eeuw terug in zijn geliefde geboortedorp Sint Willebrord. Zijn sociaal gevoel bracht hem in contact met PvdA-ers als Ton Bergenhenegouwen. Dezelfde man, die nu als partijvoorzitter de stekker uit de PvdA-afdeling haalt. ,,Ik wist het vorig jaar zomer al’’, zegt Jongenelis, ,,De partij vergrijst. Toen ik in 2006 als vierde op de lijst meteen in de raad kwam, omdat we met Ad van Loon een wethouder leverden, waren de mannen boven mij al op leeftijd. De ambities bij de burgerraadsleden zijn ook niet van dien aard dat de partij uit veel reserves kan putten. Voor mezelf ben ik toen gaan nadenken, want ik ben er na vijftien jaar nog niet per se klaar mee. Wil me nog wat langer inzetten voor de gemeenschap.‘’