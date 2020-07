Jongen zonder kaartje slaat medewerker NS bij controle vol in het gezicht op station Roosendaal

Opnieuw trits aan energiebe­spa­ren­de maatrege­len voor Roosendaal­se huisbezit­ters

10:00 ROOSENDAAL - Roosendalers met een koopwoning krijgen eind september opnieuw een brief om hen te informeren over de mogelijke aanschaf van energiebesparende maatregelen. Tegelijkertijd is de gemeente hard op zoek naar lokale bouwmarkten, verkooppunten en installateurs om die maatregelen uit te voeren.