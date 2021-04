Jongen met mavo-diploma wordt luchtmachtofficier en start veteranencontactgroep

BMW mogelijk betrokken bij aanrijding A58 in Roosendaal, inzitten­den spoorloos

9 april ROOSENDAAL - De politie heeft vrijdagmiddag in de Joseph Israelsstraat in Roosendaal een auto aangetroffen die betrokken zou zijn geweest bij een aanrijding op de A58 bij Roosendaal. Mogelijk is de wagen ook betrokken bij andere aanrijdingen in de omgeving van Roosendaal.