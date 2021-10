Jongen (19) onder invloed op scooter, bijrijder raakt gewond door val

Misschien is die droombaan in Antwerpen wél te vinden: congres over ‘grensover­schrij­den­de arbeid’

10:03 ETTEN-LEUR - Werkgevers die moeite hebben vacatures te vervullen slagen daar misschien wel in als ze ook over de grens zoeken. En voor wie een nieuwe uitdaging zoekt, kan het ook geen kwaad om over grenzen heen te kijken.