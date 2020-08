Jongen (17) verstopt zich voor politie in Roosendaal en bedreigt getuige die hem ‘verraadt’ met mes

Agenten zagen de jongen donderdagmiddag bij een auto aan de Abel Tasmanstraat in Roosendaal staan. De auto was beschadigd. Agenten vroegen daarom de personen bij de auto of zij hulp nodig hadden.

Mes

In de Kalsdonksestraat werd hij aangehouden. Het mes is teruggevonden op de plek waar hij de getuige bedreigde. Het wapen is door de politie in beslag genomen. De jongen zelf is aangehouden en ingesloten in een politiecellencomplex. Hij heeft een verklaring afgelegd en is daarna in vrijheid gesteld.