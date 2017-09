Jongeman (18) vernielt ruiten en spiegels van auto's in Roosendaal

Winkeliers worstelen met aanpak agressieve klanten

6:30 BREDA - Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV) is agressie op de winkelvloer een onderschat probleem. Personeel dat wordt uitgescholden, bedreigd, bespuugd of mishandeld, is aan de orde van de dag.