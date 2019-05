Jonge talentjes in Roosendaal willen allemaal naar Barcelona, PSG of Ajax

Schouwburg De Kring viert 110de verjaardag met stuk De Achterkant van Roosendaal

6:00 ROOSENDAAL - Met de bijzondere voorstelling De Achterkant van Roosendaal viert schouwburg De Kring in september het 110-jarig bestaan. Het spektakelstuk over criminaliteit in Roosendaal is speciaal voor De Kring geschreven door Anton Dautzenberg en Diederik Stapel, die daarvoor uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar de zelfkant van de stad.