Jonge planten en bloembakken krijgen water in gemeente Roosendaal

Jan van Antwerpen is jonge planten aan het besproeien in de Beethovenlaan en merkt dat het sproeien wel helpt. ,,Deze week zie ik echt dat de planten waar we niet zo vaak zijn geweest er veel slechter voorstaan. Alles wat in de laatste twee jaar is aangeplant geven we water. Dit zijn plantvakken, bomen, bloembakken en waar we bij kunnen in de parken. "vertelt Jan.