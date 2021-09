Jonge muzikanten beginnen muziekschool in stadion De Luiten: ‘We zijn enorm op elkaar ingespeeld’

Geëvacueer­de bewoners terug in appartemen­ten Oudenbosch: ‘Geloof niet dat ik hier ooit nog zal slapen’

5 september OUDENBOSCH - De boodschap was voor alle appartementenbewoners helder: zaterdagmiddag na zessen is uw appartement weer veilig en mag u terugkeren. Maar zo lang kon Wil Mathijssen (76) niet wachten. Na een paar slapeloze nachten op een hotelbed in Bosschenhoofd, stond ze met haar rollator even na het middaguur al weer aan de Zouavenlaan bij haar flatje.