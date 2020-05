Jonge boeren voegen vierde A toe aan de drie A’s van de Brabantse Wal: de aardappel

Op de bonnefooi naar de bios? Dat zit er even niet in

9:14 WEST-BRABANT - Lekker een filmpje pakken in een van de West-Brabantse bioscopen? Het kan weer vanaf 1 juni, maar wel anders dan we met z'n allen gewend waren. Zo gaat de kaartverkoop bijna alleen nog maar online en bestellen we popcorn en drankjes steeds meer via een app of aan een aparte zuil.