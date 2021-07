Jonge boer hekelt ‘Haagse arrogantie’: ‘Land bestuurd door mensen zonder enige praktische kennis’

OUD GASTEL - “Haagse arrogantie’ noemt boer Anton Bartelen (28) uit Oud Gastel het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving dat maandag verscheen. Daarin staat staat dat een groot deel van de boeren in Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel moet verdwijnen als Nederland wil voldoen aan de stikstofregels. ,,We zitten in de vruchtbaarste delta van Europa, de efficiency van onze landbouw vind je nergens ter wereld. We zijn de wereldtop, en nog is het niet goed genoeg.”