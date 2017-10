Jong0165: nieuwe krant speciaal voor kinderen

ROOSENDAAL - Een eigen krant voor alle schoolkinderen van Roosendaal, Rucphen en Halderberge. Die ambitie hebben Petrelle Tomassen, Richard Loomans en Ton van der Zouwen. Het is de bedoeling dat de eerste editie volgend jaar van de persen rolt. 'Op deze manier kunnen we duizenden kinderen direct bereiken.'

Als voorbeeld voor het drietal dient kinderkrant Jong010 uit Rotterdam. Al zeven jaar lang verschijnt elke maand een kleurrijk krantje voor 40.000 Rotterdamse kinderen. Op papier en niet online. ,,Dat doen we bewust. Kinderen en papier lijkt in een tijd van sociale media een gekke combinatie, maar de praktijk leert dat er juist veel behoefte aan is. Papier blijkt voor onze doelgroep goed te werken. Juist omdat er al zoveel digitaal is, is een papieren krant nog iets bijzonders. Kinderen zijn zo trots als ze zichzelf of een klasgenootje terugzien. Het lezen van artikelen en hiermee aan de slag gaan, is voor kinderen het handigst met een papieren krant", vertelt Angelique van Tilburg, initiatiefnemer van Jong010.

Landelijk model

Samen met hoofdredacteur Suzanne Huig heeft ze plannen ontvouwd om in heel Nederland lokale en gratis kinderkranten te verspreiden. ,,Dat willen we niet zelf, vandaar dat we heel blij zijn met Petrelle, Richard en Ton. Zij volgen bij ons een jaar lang een programma om het maken van een krant in de vingers te krijgen."

Tomassen, Loomans en Van der Zouwen zijn verbonden aan Accessio, een Roosendaals bureau dat is gespecialiseerd in taal, inburgering en re-integratie. ,,We zijn veel met taal bezig, dus het maken van verhalen zal geen probleem zijn. Daarnaast kennen we fotografen en vormgevers, dus die contacten zijn ook snel gelegd. En onderwerpen genoeg, daar hoeven we alleen maar de Rotterdamse krant voor open te slaan. Zij brengen een mix van luchtige en serieuze items. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid in huis of op school, maar er worden ook kids geportretteerd die een bijzondere hobby hebben of goed zijn in een bepaalde sport", vertelt Petrelle.

Geen advertenties

Opvallend is dat er geen commerciële advertenties in de krant staan. En het blad wordt ook nog eens kosteloos verspreid. Hoe kan dat? Petrelle: ,,In Rotterdam werken ze samen met organisaties als de Veiligheidsregio, Centrum voor Jeugd en Gezin of de gemeente. De brandweer wil graag een verhaal over de risico's van vuurwerk in de krant en koopt daar als het ware ruimte voor. Die methode willen wij ook hanteren, dus we zullen de komende tijd heel wat gesprekken voeren. Daarnaast kunnen we onze eigen expertise op het gebied van inburgering gebruiken. Wat vinden kinderen van vluchtelingen om hier te leven en naar school te gaan?"

Quote We willen een mix brengen van luchtig nieuws en serieuze onderwerpen. Petrelle Tomassen

Volgens de drie zullen er in de West-Brabantse kinderkrant geen advertenties verschijnen van producten waar ze niet achter staan. ,,Dus geen bonnen voor een tweede gratis hamburger." In Rotterdam wordt Jong010 op alle basisscholen verspreid. ,,Wij denken en hopen dat de scholen in ons gebied ook enthousiast zijn om de kranten aan de leerlingen uit te delen en eventueel ook deel uit te laten maken van de lessen."

Uitbreiding

De focus ligt in eerste instantie op de gemeenten Roosendaal, Halderberge en Rucphen, maar als het aan de drie ligt, blijft het hier niet bij en wordt het verspreidingsgebied verder uitgebreid in West-Brabant. ,,Het hoeft niet allemaal tegelijk. We beginnen in ieder geval met Jong0165. Het is de bedoeling dat deze krant verschijnt op de eerste dag na de zomervakantie. Het zou prachtig zijn als de kinderen dan onze krant kunnen lezen."