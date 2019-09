Jong talent schittert in Halderberge

Vrijdagavond traden in een vol Fideï et Arti in Oudenbosch 45 kinderen verdeeld over 14 acts op. En zoals altijd heeft de jonge jeugd fanatieke support van (groot)ouders en is het allemaal best wel spannend. Want wie eerste wordt, mag volgende week nogmaals optreden, maar dan bij de gala-avond voor de uitreiking van de Cultuurprijs.