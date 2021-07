Jong muziektalent van het Jeugdorkest Nederland dit weekend in Roosendaal en Breda

BREDA/ROOSENDAAL - Zin in orkest- en pianospel op topniveau? Vrijdag in het Roosendaals openluchttheater Vrouwenhof en zondag in de Bredase Grote Kerk speelt het Jeugdorkest Nederland, dat bestaat uit zo’n 75 zeer getalenteerde jonge musici van 14 tot 21 jaar.

Streng geselecteerd aanstormend talent, vaak al in de vooropleiding van conservatoria. Nu op tournee in Nederland die ze afsluiten in het Concertgebouw in Amsterdam. Dirigent Jurjen Hempel vindt het een feest om met ze te werken. ,,Het uitbundig enthousiasme van jonge musici is de allergrootste inspiratiebron van mijn muzikale bestaan.”

Pianosolist is Hannes Minnaar. Sinds hij in de prijzen viel bij het Elisabeth Concours is het hard gegaan met zijn carrière. Ook internationaal. In ons land speelde hij o.a. met het Koninklijk Concertgebouworkest, Isabelle van Keulen en Janine Jansen. Bovendien kreeg hij in 2016 de prestigieuze Nederlandse Muziekprijs.

Dromerig, Spaans, jazzy en swingend

Quote Het langzame deel is vredig en dromerig, als een zomeravond­wan­de­ling bij maanlicht. Met een lange solo van de althobo die je bijblijft Samen spelen ze het Pianoconcert in G van Ravel. Dat opent spectaculair met een scherpe knal van de zweep, die bestaat uit twee plankjes met een scharnier die je met kracht op elkaar slaat. Daarvan ga je meteen rechtop zitten. Er volgt een unieke mix van sfeervolle klanken. Vaak dromerig, soms Spaans aandoend. Maar ook geregeld jazzy en swingend, met brutaal glijdende trombones.



Het langzame deel is vredig en dromerig, als een zomeravondwandeling bij maanlicht. Met een lange solo van de althobo die je bijblijft. En de uitgelaten virtuoze finale is weer jazzy.

Romantisch

Het orkest mag daarna laten horen wat het nog meer in huis heeft in een romantisch stuk van Rimski-Korsakov. Voor Rimski de muziek in ging zwierf hij over de wereldzeeën als marineofficier.

De sfeer van exotische havens verwerkte hij in Sheherazade. Daarin verklankt hij het sprookje van Duizend en een Nacht. De sultan is zo paranoïde over mogelijke ontrouw van zijn haremvrouwen dat hij ze na de eerste nacht met hem laat ombrengen. Maar een van die vrouwen, Sheherazade, weet haar leven te redden door 1001 nachten lang zulke boeiende verhalen te vertellen dat de sultan haar executie telkens uitstelt en er tenslotte vanaf ziet.

Quote Een glansrol is er voor de concert­mees­ter die op de viool Sheheraza­de vertolkt

Die verhalen horen we terug in wiegende, oorstrelende en veelkleurige muziek. Met een glansrol voor de concertmeester die op de viool Sheherazade vertolkt. Het concert opent met het humoristische Off to the races, voor het orkest gecomponeerd door Guus Janssen. Feestje voor de slagwerkers.

Het orkest speelt vrijdag 30 juli om 19:00 uur in openluchttheater Vrouwenhof in Roosendaal en zondag 1 augustus om 20:00 uur in de Grote Kerk in Breda. Kaarten zijn te koop via www.jeugdorkest.nl.

Volledig scherm Jongerenorkest Nederland © Jan Kapsenberg / FotoSeq.NL