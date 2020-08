Jolanda runt Multi-Beach: ‘Iedereen moet hier het vakantiegevoel krijgen’

interviewROOSENDAAL - Een lekkere relaxte sfeer creëren. Dat is wat Jolanda Arts voor ogen heeft met haar Multi-Beach. Maar voorlopig heeft het stadsstrand in Roosendaal nog te kampen met vernielingen.

Het zit de nieuwe uitbaters van Multi-Beach niet mee. De houten horecaruimte op het stadsstrand in de nieuwe Roosendaalse wijk Stadsoevers wordt al wekenlang geteisterd door hangjongeren en drugsdealers die de boel zouden vernielen en zorgen voor overlast. Jolanda Arts is de nieuwe uitbater. Zij huurt Multi-Beach van Michel van Dongen van Sfeerhaven. Arts, die vanaf juni bezig is, heeft ondanks de vernielingen grote plannen met het stadsstrand in Roosendaal.

Waarom bent u dit gaan doen?

,,Ik heb in de horeca gewerkt en ik zit nu in de zorg. Ik heb een stichting voor dagbesteding en begeleid wonen. Deze uitdaging is een mooie combinatie van die twee. Ik ken Michel van Dongen en ik had wel wat ideetjes over hoe Mullti-Beach succesvol kan zijn. En toen de kans kwam om dit uit te baten heb ik die met twee handen aangepakt.”

Wat wilt u dat mensen ervaren op Multi-Beach?

,,Het vakantiegevoel! Iedereen moet het gevoel krijgen dat ze vakantie hebben als ze hier zitten. Wij willen een relaxte sfeer creëren. We zijn gastvrij en we maken een praatje met de mensen. Lekker spontaan en niet te moeilijk allemaal. We zijn hier een beetje losser. Mensen voelen zich hier snel vertrouwd. We hebben zelfs al wat vaste bezoekers. We zien ook elke week weer meer mensen terugkomen. Dat is wel heel leuk om te zien. We willen lekker ontspannen bezig zijn en dat overbrengen aan de klanten. Er zijn in mijn ogen al moeilijkheden genoeg in het dagelijkse leven.”

Wat is de doelgroep van Multi-Beach?

,,Iedereen is welkom. Of je nou iets of niets te besteden hebt. De prijzen liggen bij ons iets lager dan bij horeca in de stad. We organiseren ook allerlei activiteiten. Deze week komen er ook springkussens op het strand te staan. Ik wil allerlei activiteiten gaan organiseren. Iedereen die een leuk idee heeft kan bij mij terecht. Ik sta open voor samenwerking. Want dat kan elkaar alleen maar versterken. Het is hier goed geregeld, maar allemaal niet te strak.”

Er werken ook mensen die moeilijk aan een baan komen. Waarom?

,,Omdat ik dat belangrijk vind. We leggen er niet de nadruk op, maar een aantal medewerkers dat hier werkt, heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik wil ze helpen dat ze straks de stap naar een regulier bedrijf kunnen maken. Ik wil ze motiveren en enthousiasmeren door hier te komen werken. Het zijn mensen met autisme. Daar merk je niks van. Het mooiste is dat het nog niemand is opgevallen. Er is nog niemand geweest die naar mij toe is gekomen om te zeggen dat er iets aparts is aan de bediening of iets dergelijks. Niemand hoeft langer te wachten op z’n bestelling. Dit zijn jongeren die tussen wal en schip vallen of volwassen die na een burn-out terugkomen op de arbeidsmarkt. Ik kan ze op deze manier een oppepper geven. Het is een kwestie van de juiste mensen op de juiste plek zetten.”

Wat kan ik eten en drinken bij u?

,,Wij proberen een verrassend menu samen te stellen. We proberen veel nieuwe dingen uit. We hebben bijvoorbeeld gebak op de kaart staan, maar dat kan elke dag een ander soort gebak zijn. Dat is voor de keuken ook veel leuker dan hebben ze hun eigen inbreng en blijft het spannend. Je mag ook je eigen eten meenemen. Dat mag je alleen op het strand opeten. We hebben ook gewoon frietjes en ranja voor kinderen.”

Uw horecaruimte wordt al wekenlang geteisterd door hangjongeren en drugsdealers die de boel zouden vernielen en zorgen voor overlast. Is het nog wel leuk op deze manier?

,,Ja, maar het moet niet te lang meer duren. Er zijn groepen hangjongeren die de boel terroriseren. Ze slopen dingen op het terras en rijden met scooters over het strand en over de houten vlonder voor het pand. We vinden drugszakjes en drugsspuiten op het parkeerterrein en ze gooien ramen in en vernielen meubilair. De politie komt nu elke nacht extra surveilleren en gisteren is er iemand van de gemeente langs geweest om te kijken naar een oplossing. Ik ben blij dat er wat aan gaat gebeuren.”

Hoe wilt u dat Multi-Beach er volgend jaar rond deze tijd uitziet?

,,We gaan in de winterperiode gewoon door met alles. We hebben nu een ruimte erbij gemaakt. Daar komt onder meer een salsaschool inzitten. Die geven daar vier dagen in de week les. Verder organiseren we barbecues samen met High BBQ Roosendaal. Ik wil meer kinderfeestjes en zakelijke activiteiten houden. Samenwerken met de gemeente en MBO Curio hier in de Stadsoevers. Ik zou bijvoorbeeld graag stageplekken willen aanbieden. Een hoop werk nog te doen voor ons. Voor mij is het wel hard werken, maar het voelt elke dag als vakantie als ik hier ben!”