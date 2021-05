Jolanda Bredewolt runt zorg- en logeerhuis De Regenboog: ‘We hebben alles, behalve vrije tijd’

'Ik ben een tweede moeder voor de kinderen'

27 maart ROOSENDAAL - Druk pratend arriveert Brian (13) in logeerhuis De Regenboog van Jolanda Bredewolt (49). Hij komt net uit school en zit daarom nog vol verhalen. "Jolanda, Jolanda!", klinkt het door het huis. "Zo gaat het de hele dag", zegt ze lachend. "Ik ben een tweede moeder voor ze. Je gaat vanzelf van die kinderen houden." Bredewolt is druk in de weer met thee zetten en Brian loopt enthousiast achter haar aan. "Zullen we gaan zwemmen? Gaan we koken? Zal ik de kippen appels geven? Kan ik verder gaan met het dinosaurusskelet bouwen?" Twee jaar geleden kwam Bredewolt op het idee om een logeerhuis voor kinderen met een beperking te beginnen. "Ik ben maar alleen en ik wilde iets naast mijn werk als schoonheidsspecialiste doen." De twee dochters en zoon van Bredewolt helpen vrijwillig mee in het bedrijf van hun moeder. "Ik kan nu niet meer zonder de kinderen die naar het logeerhuis komen.