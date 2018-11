Join Us: het nieuwste wapen in de strijd tegen eenzaamheid onder jongeren in Roosendaal

ROOSENDAAL - Eenzame jongeren in Roosendaal krijgen vanaf begin januari een eigen plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten en geholpen worden bij het leren leggen van nieuwe contacten. Dat gebeurt volgens de methode van Join Us, die de afgelopen jaren al in verschillende gemeenten in Oost-Brabant met succes is toegepast. Het is het nieuwste wapen in de strijd tegen het eenzaamheidsprobleem in Roosendaal.

Bij Join Us kunnen jongeren dankzij subsidie gratis terecht zonder verwijzingen, indicatie of jeugdhulpvraag. Join Us-jongeren komen één keer in de twee weken samen om samen activiteiten te doen. Bijvoorbeeld spelletjes of gewoon samen eten. Ze leren daardoor opnieuw contact met andere mensen leggen. Het is de bedoeling dat de jongeren na ongeveer een jaar uitstromen, voorzien van de sociale vaardigheden om op eigen kracht nieuwe mensen te leren kennen én om die contacten te behouden.

Join Us was één van de winnaars van de City Challenge die eerder dit jaar gehouden werd. Doel was om oplossingen te bedenken om te eenzaamheid in Roosendaal tegen te gaan. Uit de laatste bewonersenquêtes van de gemeente blijkt steeds dat eenzaamheid een serieus probleem in Roosendaal is. Het initiatief van Join Us, waarvoor in Roosendaal nauw wordt samengewerkt met Boost Jongerenwerk, eindigde bij die challenge op een derde plaats. Volgens Van Gerwe trekt Join Us in januari naar een pand aan de Sint Josephstraat. ,,Maar het zou ook kunnen dat we nog wat dichter naar het centrum trekken.‘’

Schadelijk

Quote Een langdurig traject dat veel leed en geld kost, dat wil je niet Jolanda van Gerwe, initiatiefnemer Join Us Van Gerwe kreeg de afgelopen jaren als pedagoog regelmatig met eenzaamheid te maken. De gevolgen zijn volgens haar niet te onderschatten: ,,Eenzaamheid is net zo schadelijk als obesitas. Het remt de lichamelijk en geestelijke ontwikkeling en mensen zijn sneller vatbaar voor verslavingen en depressies.‘’

Join Us ontstond uit Van Gerwes overtuiging dat er meer ingezet moet worden op preventie van eenzaamheid. ,,Want doe je niks, dan kunnen deze jongeren in de jeugdhulpverlening terecht komen. Een langdurig traject dat veel leed en geld kost, dat wil je niet.‘’

Groepen

Join Us is op dit moment al actief in Beek en Donk, Eindhoven, Gemert, Schijndel en Veghel. Volgend jaar komen daar naar Roosendaal ook Heesch en Uden bij. In Roosendaal richt Join Us zich voorlopig op jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. In Eindhoven, Uden en Veghel zijn ook groepen voor jongeren tot 25 jaar. Per groep doen er steeds zo'n vijftien jongeren mee.