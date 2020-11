John Elst mag nog steeds niet bouwen op oude Nispense grenspost: ‘Voel me een vis op het droge’

Coronapiek in vier West-Brabantse gemeenten geen reden tot extra zorg

9 november In de cijfers die het RIVM zondag publiceerde over het aantal coronabesmettingen, staken vier West-Brabantse gemeenten in de regio erbovenuit. Volgens de cijfers daalden in alle gemeenten het aantal besmettingen, behalve in Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen. Volgens de GGD West-Brabant geven die cijfers geen goed beeld.