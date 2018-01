John een grote jongen? Welnee!

In het hele dossier komt de man volgens de raadsman tot nog toe maar in één zaak voor. ,,Die van de levering van 50 kilo coke in Scheveningen. Maar daarin is hij keihard uitgelokt door een politie-infiltrant die schandelijk hoge kiloprijzen bood. Mijn cliënt kende leveranciers en afnemers niet eens, laat staan dat hij transporten heeft georganiseerd.''

Party King

De Nederlandse recherche kreeg H. in beeld in het geruchtmakende onderzoek Party King, waarbij de politie in jarenlang een ontmoetingsplek van drugscriminelen in Best afluisterde. Bezoekers zouden over mislukte coketransporten van H. hebben gesproken. Ook is H. enkele malen in de buurt van het cateringbedrijf gesignaleerd.