Johan Cruyff College tien jaar in Roosendaal, 'Onze leerlingen zijn ambassadeurs voor de sport'

Ze dromen van een mooie sportcarrière, maar moeten ook al nadenken over het leven buiten de sport. De 147 leerlingen van het Johan Cruyff College krijgen op school alle ruimte om veel tijd aan hun sport te besteden, maar daarnaast volgen ze ook een gedegen opleiding in een van de twee richtingen: sport & Coaching of marketing en communicatie.

Carriere

Topsport en leren of werken: directeur Herman Kruis van het Johan Cruyff College noemt het 'de duale carrière'. De Roosendaalse mbo-school voor topsporters, één van de vijf Johan Cruyff Colleges in Nederland, bestond donderdag 9 november tien jaar.

Dat is 's ochtends gevierd met een bijeenkomst in De Kring voor leerlingen en genodigden, met onder meer een presentatie van oud-judoka Edith Bossch over topsport. ,,De leerlingen luisterden zeer geboeid, dit sloot zo aan bij hun wereld'', zegt Kruis enthousiast.

Sportmiddag

Daarna was er voor de leerlingen een sportmiddag in het Herstaco stadion, met als thema 'valide sporters maken kennis met gehandicaptensport'. ,,Sportdagen hebben wij eigenlijk nooit, onze leerlingen sporten al genoeg. Maar voor het tienjarig jubileum wilden we graag iets gezamenlijks doen'', vertelt Herman Kruis.

Wheelchairracer en oud-leerling Raffaele Orrú (27) zit aan de kant te kijken hoe de studenten zwoegen bij het rolstoelhandbal. ,,Een ambassadeur'', noemt Kruis hem. Orrú was de eerste gehandicapte sporter op het Johan Cruyff College, inmiddels zijn er meer. Orrú bereidt zich nu voor op de marathon van Berlijn, hij hoopt onder de twee uur te finishen. ,,Het explosieve van de kortere afstanden gaat me fysiek nu minder goed af, daarom concentreer ik me op de duursport.''

Toekomst

Gevraagd naar zijn plannen voor de toekomst, antwoordt Kruis: ,,Nog meer de verbinding leggen met het bedrijfsleven en de omgeving. Onze studenten Chelsey Heijnen, Natacha Taybi en Yousra Hider hebben op scholen in Roosendaal en Breda clinics in boksen en judo gegeven, met als doel Marokkaanse en Turkse kinderen aan het bewegen te krijgen. Onze leerlingen zijn ambassadeurs, die het belang van sport breed uit moeten dragen.''

De begeleiding van de sporters bij hun 'duale carrière' vergt soms maatwerk, in combinatie met de vaak zeer straffe trainingsschema's. Onder de leerlingen zijn veel voetballers uit de jeugdprogramma's van Sparta en FC Dordrecht, hockeyers, atleten en wielrenners, maar bijvoorbeeld ook een golfster en de schermer Julian Vens uit Made.

Hij vertelt dat hij vrijwel elke avond vier uur traint in Amsterdam en in de weekenden meestal wedstrijden heeft, vaak in het buitenland. Hij mag op school wel later beginnen en eerder weg, vertelt hij. ,,Je moet ervoor zorgen dat je ook voldoende rust krijgt. Die afwisseling van inspanning en ontspanning is belangrijk'', waarschuwt Kruis.

Buitenland

Ook verdwijnen JCC-leerlingen soms voor weken naar het buitenland voor een trainingskamp. ,,Daarom maken wij in het lesprogramma veel gebruik van video. We hebben nu maar één livestream-lokaal, dat worden er vier. We proberen zo'n trainingskamp vaak te combineren met een stage. Atleet Isa Videler heeft in Calgary een periode getraind in de Olympic Oval, maar liep daar ook stage bij een marketingbureau.''