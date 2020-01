Joep de Wildt is klaar voor finale Brabants kampioenschap tonpraten

In ruim een halve eeuw tonpraten slaagde alleen Andy Marcelissen uit Raamsdonksveer er tot dusverre de finales te halen. Sterker nog, Marcelissen won de titel al zeven keer en is daarmee nog één zege verwijderd van het record van Berry Knpaen uit Goirle. Zowel Marcelissen als De Wildt kruipen vanavond in de ton.

Kleinzoon

In november debuteerde Joep de Wildt als ‘De Kleinzoon’ in de voorrondes. Zijn act was zo sterk dat de jury hem direct doorverwees naar de finales, die traditiegetrouw in het tweede weekend van januari worden gehouden in café-zaal Lavrijssen in Valkenswaard. Hij neemt het naast Marcelissen op tegen Freddy van den Elzen, Rob Bouwman, Berry Knapen, Erik Kouwenberg, Tom van Osch en Hans Verbaarschot. De winnaar krijgt uit handen van prins carnaval van Striepersgat de wisseltrofee De Zilveren Ton.