Joep de Wildt finalist Brabants kampioenschap tonpraten

Polderpar­ty Sprundel met Anita van de Rapsodies: ‘Mijn muziek gaat over het leven, maar is wel dansbaar’

14 november SPRUNDEL - Het vierde weekend van november is in Sprundel en omstreken al jaren een begrip. Ook dit jaar zal dan de Polderparty plaatsvinden, georganiseerd door Anita Christianen Antonissen, bekend als Anita van de Rapsodies. Op 23 en 24 november kunnen feest- en muziekliefhebbers weer terecht in de feesttent aan de Munnikendijk in Sprundel.