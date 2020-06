Jody Pijper: van Stars on 45 naar tweedehands meubeltjes in Roosendaal

Jody is Jody Pijper. Bijnaam: de Koningin van de Koortjes. Haar eigen grootste hit was Love's What I Want met Cashmere, maar zet een in Nederland geproduceerde hit op en de kans is groot dat Jody Pijper in het achtergrondkoortje zingt. Jan Smit, Rainbow Train, Lori Spee, Patricia Paay, Anita Meyer, Koot en Bie, Marco Borsato, Lee Towers. Ze staan allemaal in haar telefoonlijst en met de regelmaat van de klok draaft Jody Pijper (inmiddels 68) nog steeds op in de studio. Als ze dat niet doet verkoopt ze gezellige meubeltjes en tweedekans kleding in een winkel aan de Nieuwe Markt.