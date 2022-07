Jeugd van Roosendaals toneel debuteert: ‘Ik heb veel werk, omdat in het spel iedereen dood gaat’

nieuw elan Oude tijden herleven op nieuwe kunstgras­mat van RBC: ‘Dit is nog altijd een stadion met de allure van een profclub’

Robert Maaskant en Rob Penders stonden woensdagavond in een oefenwedstrijd weer eens tegenover elkaar in het stadion van inmiddels tweedeklasser RBC. De ingebruikname van de nieuwe kunstgrasmat in het Atik Stadion werd er zo één vol symboliek en nostalgie. En wat het oefenduel betreft: coach Penders versloeg met FC Eindhoven zijn voormalige baas met 6-0.

