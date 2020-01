Jeugd trekt massaal naar Pagnevaartcross Hoeven

HOEVEN - Wie denkt dat de tweeëntwintigste Pagnevaartcross in het gelijknamige Hoevense bos, enkel alleen door getrainde heren en dames gelopen wordt, heeft het duidelijk mis. Het is de jeugd die vroeg opstaat om met ruim tweehonderd uit de regio te komen 'crossen'.

Vooral de diverse atletiekverenigingen trekken er met hun jeugdteams en -trainers naar toe. Aan het eind van de kerstvakantie is het vaste prik om het jaar bij de organiserende club AVO'83 te beginnen.

‘Extra vroeg opgestaan’

Tom Fokke (9) van Spado doet voor de derde keer mee. ,,Ik ben extra vroeg opgestaan. Mama is jarig. Bij de gymles op school ben ik altijd wel de eerste. Ik ben hier met mijn vriendjes. En dat is erg leuk.”

Trainster Amber van Hal van Thor Roosendaal is er ook met haar pupillen. Die staan op een bospad in een grote kring, rek- en strekoefeningen te doen. Inmiddels is het elf uur en de jongsten van amper zeven jaar gaan van start. Het is mooi om te zien hoe fanatiek ze zijn. Hun (groot)ouders niet minder.

Luid applaus

De organisatie houdt de uitslag in de gaten, want die telt mee voor het vijf-verenigingen-circuit. Achter de dranghekken en dan met name bij de koek en zopie tent, is het druk met 'supporters' die bij passage luid applaudisseren.

De leeftijd wordt hoger en de veertienjarige Ancia van den Bos uit Oud Gastel wint bij de c-junioren. ,,Het ziet er makkelijk uit, maar dat was het toch echt niet."

‘Parcours mooiste van West-Brabant’

Na de jeugd is de prestatieloop voor de ouderen. Het zijn er drieënveertig. Ook hier wordt genoten. Het was overigens nog vroeg toen coördinator Ton Gommers met twintig vrijwilligers in het donkere bos het tentenkamp ging opzetten. Hij is tevreden.