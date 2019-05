Jeugd heeft groot trampolinepark Krazy Kangaroo in Roosendaal gevonden

Lisa van Empel, locatiecoördinator van Krazy Kangaroo, is blij verrast dat het park al zo goed loopt. ,,We zijn maandag gewoon open gegaan zonder al te veel toeters en bellen. Het is echt mooi dat zonder veel aandacht of grote reclame campagne veel jongeren al komen springen. Vooral via sociale media zie je dat de jeugd de hal weet te vinden.”