Jet Koning jarig, met 106 jaar de oudste inwoonster van Roosendaal

Koning is niet de aller oudste inwoonster van Roosendaal ooit. Die titel is voor haar moeder, mevrouw Jong-Stenten, die bijna 110 jaar oud is geworden, op een paar dagen na. ,,Die sterke genen zitten dus in de familie. Mijn moeder is ook echt van plan om mijn oma qua leeftijd in te gaan halen”, vertelt dochter Marijke Koning trots.