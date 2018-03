Jean-Pierre Schouw informateur coalitievorming Halderberge

Schouw was van 2006 tot 2018 wethouder voor de lokale partij APB. Op de vacante burgemeestersfunctie in Etten-Leur solliciteerde hij niet. ,,De twaalf jaar hakken er echt wel in. Ik neem even de tijd om me op nieuwe taken voor te bereiden. Aan mijn taken als informateur komt op een gegeven moment een einde. Vervolgens kijk ik wat er op mijn pad komt.''