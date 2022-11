Jean-Paul Evertse stopt met De Herenknipperij: ‘Mannen zijn in al die jaren veel opener geworden’

interviewROOSENDAAL - Een knus bruin huiskamertje is het, De Herenknipperij in de Hulsdonksestraat in Roosendaal. Van de herenkapperszaak van Jean-Paul Evertse (62) is er maar één in zijn soort. Maar nu gaat hij stoppen. ,,Misschien ga ik wel fotograferen.”