Letterlijk klem zitten tussen het schild van een ME'er en een lid van de Nederlandse Volks-Unie tijdens een demonstratie van de NVU'ers in Bergen op Zoom, tien jaar geleden. Hete discussieavonden over de komst van een 'Polenhotel' in Etten-Leur en deze week nog het protest van Roosendalers tegen de bouw van een gigantisch distributiecentrum langs de A58. Maar ook ontroerende verhalen van bijzondere mensen voor bijvoorbeeld de rubriek In Liefdevolle Herinnering. Je zit als journalist nergens zo dicht 'op de mensen' als in de regio.

Meer dan twintig jaar heb ik eerst in Zeeuws-Vlaanderen en daarna in West-Brabant met veel liefde en plezier verslag mogen doen van tientallen raadsvergaderingen, protestbijeenkomsten, carnavalsoptochten en persconferenties. De afgelopen maanden mocht ik weer een gemeente (Roosendaal) 'coveren' en merkte ik wederom hoe interessant het is de plaatselijke actualiteit te volgen.

Distributiedoos

Ik zat donderdagavond in een klam wijkhuis te luisteren naar Tom Heijnen, een bevlogen Roosendaler die in zijn eentje een volle zaal uitlegde wat de gevolgen zijn van een distributiedoos op het oude Philipsterrein. Een doos die twee keer zo groot wordt als het distributiecentrum van Primark, een eindje verderop. Een verhaal dat van A tot Z te volgen was voor de tientallen aanwezigen. Ik kon alleen maar denken: 'waarom moet deze Tom Heijnen dit verhaal uitleggen? Waarom gebeurt dit niet door de gemeente?' Veel mensen hebben geen idee wat er soms letterlijk in hun achtertuin staat te gebeuren. Wat als er geen Tom Heijnen was geweest? Dan zouden veel omwonenden de impact van de bouwplannen pas door hebben als er geen bezwaar meer mogelijk is. Nu hebben ze nog een kans om invloed uit te oefenen.

Uithangbord

Roosendaal afficheert zich als uithangbord van logistieke hotspot West-Brabant. Achter die titel gaat een wereld schuil van technisch vernuft en veel banen, maar ook van duizenden arbeidsmigranten, druk op de leefbaarheid, toename van verkeersdruk en aantasting van het landschap. Hoe gaat de stad hier mee om? Het is een dynamische discussie die nog jaren actueel blijft. En waar we dus nog veel over zullen schrijven.