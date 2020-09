Je laten testen op corona? Dat kan nu ook in Roosendaal

achter de schermen Hoe Annelies omgaat met het verdriet van een ander: ‘Als journalist heb ik het soms best even moeilijk’

28 augustus Daar zit ze dan. Aan tafel met een meisje van zeventien die vertelt hoe geweldig haar vader was. Dat ze dolgraag had gezien hoe trots hij was geweest nu ze haar diploma heeft. Een voorbeeld hoe dicht vreugde en verdriet bij elkaar liggen. ,,Je ziet mensen tegen de tranen vechten. Dan heb ik het als journalist soms best even moeilijk, al laat ik dat niet blijken”, zegt Annelies Wijnen.