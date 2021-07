Je auto laten zegenen voordat je de weg op gaat? Het kan in Hoeven

Wiekendael-vrijwilli­gers Piet en Annie Doggen zitten samen 45 jaar ‘in het vak’

29 juni ROOSENDAAL - Ineens was het ‘nogal druk’ bij de voordeur van Piet (79) en Annie Doggen (78). Stichting Groenhuysen zet deze maand haar vrijwilligers in het zonnetje en dus werd ook het Roosendaalse koppel verrast, omdat Annie al 25 en Piet bijna 20 jaar zich trouw inzetten op locatie Wiekendael. ,,Samen zitten we dus al 45 jaar in het vak.”