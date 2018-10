Jazz750 in Roosendaal komt tot climax: 'Jazz was een van de weinige zaken waar ik me niet tegen verzette'

Op zijn Facebook-pagina staat als beroep danser/docent/ondernemer. Daar gaat Rob van de Geijn (31) zanger aan toevoegen. De (mede-)eigenaar van dansschool Dansplein, de Danstheaterwinkel en initiatiefnemer van Roosendaal Danst! heeft die oude liefde herontdekt. ,,Ik probeer nog altijd dans zoveel mogelijk in de picture te brengen, maar muziek maken ging steeds meer kriebelen. Als kind ging ik heel vaak naar optredens van mijn pa en oom kijken. Ik dacht dat het normaal was ieder weekend naar een café te gaan om muziek te luisteren. Aan mijn vrienden op school merkte ik dat dat eigenlijk niet zo was.”

Luxe

Rob groeide op met de sax en piano van pa Ton in huis. Ook de contrabas van oom Hein, lang vaste begeleider van Toots Thielemans, was nooit ver uit de buurt. ,,Ik had de luxe om in De Muze, de school van mijn pa, overal in uit te kunnen lopen en op speelse wijze lesjes piano, tekenen, musical, zingen en dansen te volgen. Omdat de dansjuf zei dat ik met dat aspect meer moest gaan doen, deed ik auditie en ben ik op de dansacademies van Tilburg en Rotterdam terecht gekomen.”

De laatste jaren danst hij minder intensief. De focus ligt meer op begeleiden en choreografie. ,,Een extra dimensie in muziek trekt me. De samenwerking verloopt anders, de vrijheid is groter. Als een nummer anders wordt ingezet, reageer je daarop. Je gaat meer durven proberen. Als danser is de verantwoordelijkheid anders, omdat je vast blijft zitten aan de choreografie.”

Scat

Rob vertelt dat hij een hele dag muziek maakt. ,,Ik ga scattend door de dag heen. Ik ben druk in mijn hoofd. Medicijnen en therapieën hielpen niet, muziek verschaft mij wel rust.” Hij koos als twintiger voor traditioneel jazz-repertoire. ,,Ik ben ermee opgegroeid. Jazz was een van de weinige zaken waar ik me in mijn puberteit niet tegen verzette. Nu vind ik het heel speciaal om met muzikanten waar ik vroeger naar ging kijken of die hier in Roosendaal les gaven samen het podium op te stappen. Dat voelt raar, maar ook heel mooi.”