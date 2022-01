Jarige Roselaar haalt 1.500 euro op voor Ik Trakteer, actie loopt ook in 2022 door

Zorgen om leegloop Bravispunt Oudenbosch: ‘Een verontrus­ten­de ontwikke­ling’

OUDENBOSCH - De nieuwe Bravispunten moesten de zorg dichterbij de patiënten brengen. Maar nog geen jaar later wordt met name de zorg in de buitenpolikliniek in Oudenbosch door het ziekenhuis zelf uitgekleed.

20 januari