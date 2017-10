Jarige brandweer in Rucphen slechtte al vele barrières

,,Behalve Rucphen, dat die afgeschreven wagen uit Breda had, waren er in de andere kernen slechts ondersteuningsposten.'' ,,Er stond een aanhangertje met wat materiaal. Je had altijd hulp nodig'', vult Gerrit van Hoek aan.



Tegenwoordig is dat, in regionaal verband, overigens niet anders. Na de vorming van de Brandweer Midden en West-Brabant kromp de bezetting van het Rucphense korps van dertig tot de huidige 24 brandweerlieden. Ter vergelijking: in de tijd van het vrijwilligerskorps waren dat er nog 102.