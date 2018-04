Jaren cel voor steekpartij bij cd-presentatie Sander Kwarten in Rucphen

Zonnepark van vijf hectare bij Weihoek, energie voor 1.500 huishoudens

12:46 ROOSENDAAL - Tussen de snelweg A58 en de Weihoek in Roosendaal komt een zonnepark van vijf hectare. Dat hebben de gemeente Roosendaal en energiebedrijf Odura uit Den Bosch bekend gemaakt. Er is plek voor ongeveer 20.000 zonnepanelen, samen goed voor ongeveer 5 miljoen kilowattuur per jaar aan energie. Genoeg voor 1.500 huishoudens in Roosendaal.