‘Janneke kon niet alleen zijn, ze was heel sociaal ’

Typisch zo’n vakantiefoto van een groep vriendinnen: Laura, Claudia, Janneke en Pien op een camping op het Griekse eiland Paros. Slaapzakken in de buitenlucht, want een tent was niet nodig. Laura en Claudia halen gierend van het lachen herinneringen op aan het nachtenlang doorzakken en dan brak ontwaken met het vaste voornemen om nóóit, maar dan ook echt nóóit meer te drinken. ,,Tot een uur of vier ’s middags...”

Quote Bij het afscheid zei iemand: 'Ze heeft geleefd voor twee en alles uit het leven gehaald.' Zo was het precies Laura Ruijter Herinneringen ook aan Janneke met haar gortdroge humor. Janneke Pirée was de spil in het vriendinnenclubje, zeggen Laura Ruijter en Claudia Klaassen. Een stoer en onrustig feestbeest met een piepklein hartje, onvoorwaardelijk trouw aan alles en iedereen. Janneke tobde altijd al met haar gezondheid, ze had onder meer last van allergieën. Daarom had aanvankelijk niemand in de gaten dat het dit keer echt foute boel was.

Volledig scherm Janneke (links) en Claudia tijdens hun laatste vakantie samen. © Claudia Klaassen In november 2016 kwam de verpletterende diagnose: Janneke had kanker en die was niet behandelbaar. Ze overleed op 11 maart, pas 54 jaar oud, familie en vriendinnen in verbijstering achterlatend. Laura: ,,Bij het afscheid zei iemand: ‘Ze heeft geleefd voor twee en alles uit het leven gehaald.’ Zo was het precies.”

De vier Roosendaalse meiden leerden elkaar kennen vlak na de middelbare schooltijd en de vriendschap doorstond de decennia daarop heel wat stormen: studies en carrières, relaties, de komst van kinderen, scheidingen, nieuwe relaties. Janneke was altijd de grote organisator, die zorgde dat het clubje bij elkaar kwam. ,,Ze was heel sociaal, misschien wel té”, denkt Claudia. ,,Ze mocht iedereen, had een enorm uitgebreide vriendenkring. Met de een ging ze naar housefeesten, met een ander naar de voetbal en met weer anderen maakte ze reizen over de hele wereld.” Tijdens het ene weekendje stappen, was ze het volgend uitje alweer aan het plannen. ,,Ze kon absoluut niet alleen zijn”, zegt Claudia.

Volledig scherm De vier vriendinnen samen, van links naar rechts: Pien, Janneke, Claudia en Laura. foto privecollectie © Gratis

Quote Typisch Janneke, dat ze op het allerlaatst nog die bossen bloemen heeft geregeld. Ze wordt vreselijk gemist Laura Ruijter Laura en Claudia koesteren spulletjes van hun kleine, stoere vriendin. Zoals de antieke glaasjes die Janneke verzamelde en waaruit Laura een cavaatje drinkt, Janneke’s lijfdrank de laatste jaren. En bij Claudia thuis staat de boeddha, die ze haar vriendin zelf ooit cadeau deed. Dat was een running gag, zegt Claudia. ,,‘Ja, die moet je krijgen, hè’, zei Janneke steevast als ik haar in een winkel op zo’n beeldje wees. Dus kocht ik een boeddha voor haar en zette die stiekem in haar toilet.” Lachend: ,,Na een week had ze hem nog niet ontdekt.”

Janneke reageerde vol ongeloof toen ze hoorde hoe ziek ze was. Ze trok zich terug in een klein kringetje, met haar moeder, vriend Ruud, broer Ludo en haar naaste vriendinnen. Die waren die laatste weken in hospice Roosdonck haast continu aan haar zijde. Ze bleef grapjes maken, zelfs over haar uitvaart. Geen koffietafel, maar een borrel in café JaxX moest het worden. En Claudia wist wel welke muziek gedraaid moest worden, zoals Metallica, Lenny Kravitz, You Never Walk Alone en haar favoriete band Muse.

,,Heel raar en mooi tegelijk”, zegt Laura over wat er een week na de uitvaart gebeurde. De bel ging, een bezorger stond voor de deur met een grote bos bloemen. ‘Bedankt voor alles, groetjes, Janneke’, stond op het kaartje. Laura en Claudia geroerd: ,,Typisch Janneke, dat ze daar op het allerlaatst nog aan heeft gedacht. Ze wordt vreselijk gemist.”

