Jan Voeten nieuwe directeur Breda Airport

BOSSCHENHOOFD - Roosendaler Jan Voeten wordt vanaf 3 november directeur van Breda International Airport in Bosschenhoofd.

Hij volgt Charles Jacobs op die vanaf 2008 directeur en havenmeester is van het kleine West-Brabantse vliegveld. Voeten werd gisteren voorgesteld aan de Commissie Regionaal Overleg Seppe (CROSE) die twee maal per jaar bijeen komt om te adviseren over het gebruik van de luchthaven.

Voeten werd 64 jaar geleden geboren in Bosschenhoofd vlakbij het vliegveld en groeide naar eigen zeggen van kinds af aan op met de luchthaven. Naast fervent hobbyvlieger is hij ook beroepsmatig actief in de vliegwereld.

Ontwikkelaar vliegtuigafhandeling

Voeten is momenteel 'ontwikkelaar vliegtuigafhandeling' op Schiphol, werk dat hij daarvoor ook in allerlei buitenlanden deed. ,,Ik ontwikkel infrastructuur in de buitenomgeving van Schiphol. Denk bijvoorbeeld aan platforms en rijbanen."

Dat werk blijft Jan Voeten doen, voorlopig 4 dagen per week. Daarna wil hij toegroeien naar een meer evenwichtige verdeling van 2,5 dag op Seppe en 2,5 dag op Schiphol.