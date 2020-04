Jan Swinkels overleden: ‘Ons pa was geen prater, maar meer een organisator’

NECROLOGIEROOSENDAAL - Vrijdag 3 april is Jan Swinkels op 85-jarige leeftijd overleden. Hij werd geboren op 5 mei 1934 in Alphen en Riel (de huidige gemeente Alphen-Chaam). Hij laat een echtgenoot, drie kinderen en zes kleinkinderen achter.

,,Helaas heeft ons pa de wedstrijd tegen het coronavirus verloren, in blessuretijd hebben we afscheid van hem moeten nemen terwijl hij aan de betere hand leek”, zegt zijn zoon Kees Swinkels (58).

Zijn zoon Kees Swinkels: ,,Ons pa kwam in Roosendaal terecht omdat zijn vader bij het spoor werkte. Ze gingen wonen in de Sportstraat in de wijk Hulsdonk. De straat waar het huidige veld van de RKVV Roosendaal ligt. Hij was trouw aan zijn voetbalclub, maar ook aan zijn werkgever. Hij werkte 38 jaar bij bij Van Gend en Loos in Roosendaal.”

Clubman

Swinkels liep zij hele leven bij RKVV Roosendaal rond. ,,Hij was heel trots op zijn Erelidmaatschap van RKVV. Als speler, leider, kantinebeheerder en voorzitter heeft hij een aantal prachtige jaren beleefd. Hij legde zijn hele ziel en zaligheid daarin en was altijd op het voetbalveld te vinden.”

Quote Hij was altijd op het voetbal­veld te vinden Kees Swinkels

Van 1980 tot 1986 was Swinkels voorzitter van de club. Zijn vriend en mede-erelid van de voetbalclub uit Hulsdonk, Henk van Loon (70) kende hem goed: ,,Het was een hele rustige man. Hij overwoog alles: ‘Het was ginne roeper!”.

Quote Het was ginne roeper! Henk van Loon

,,Hij had een tomeloze inzet voor de vereniging. Jan was het gelukkigste als hij op de achtergrond dingen kon doen voor de club. Wij hebben jarenlang nog oud-papier opgehaald voor RKVV. Als we klaar waren daarmee dan gingen we bij hem een borrel drinken!”, zegt Henk van Loon.

Vader

,,Pa was geen prater, maar meer een organisator. Hij liet mensen in hun waarde en sprak nooit negatief over iemand, hij had respect voor ieders mening”, zegt zijn zoon.

Quote Hij liet mensen in hun waarde Kees Swinkels

Swinkels was altijd bij de voetbal: ,,Een groot gedeelte van onze opvoeding kwam op de schouders van onze moeder terecht. Hij liet ons vrij, we hebben een leuke jeugd gehad. Hij zorgde gewoon dat wij het goed hadden.”

,,Het doet hem zeer dat, als gevolg van de huidige omstandigheden, een aantal echte clubmensen geen afscheid van hem kunnen nemen’, zegt zoon Kees Swinkels.

Opa

Swinkels was een echte sportliefhebber. Hij stimuleerde zijn kleinkinderen om te sporten. Hij was dan ook een van de trouwste supporters van de Roosendaalse boksschool Highschool of Boxing. Kleinzoon Cas van Peer is een topbokser in Nederland.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Jan Swinkels en zijn kleinzoon Cas, topbokser van Highschool of Boxing. © Highschool of Boxing

Hij was een trouwe supporter van zijn kleinkinderen en ook enorm betrokken bij de bokscarrière van Cas van Peer. Een trotse opa aan de ring.

Waar Swinkels ook erg trots op was, was de ontmoeting met Johan Cruijff in kader van het 50-jarige bestaan van RKVV Roosendaal in 1985.