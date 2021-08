Jan Paantjens vertrekt na ruim 22 jaar uit de Halderbergse politiek: ‘Met pijn in het hart’

Een neerge­stort speelvlieg­tuig met vier piloten in het Urban Sports Park

12 augustus ROOSENDAAL - Op de Oostelijke Havendijk in Roosendaal is een vliegtuig neergestort. Het is in twee stukken gebroken. Snel rennen Izzy (7, bijna 8!) en Ezra (10) Verpaalen naar de achtervleugel. Ze springen op de glijbaan en zijn veilig.