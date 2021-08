Jan Paantjens vertrekt na ruim 22 jaar uit de Halderbergse gemeenteraad

Paantjens wordt wijkmanager bij de gemeente Etten-Leur en levert vanaf 7 oktober zijn zetel in bij de partij. Zijn nieuwe functie is door alle avondbijeenkomsten niet te combineren met het raadswerk in Halderberge. CDA Halderberge-voorzitter Lex Besselink noemt het afscheid na 22,5 jaar ‘verschrikkelijk jammer’. ,,Jan was een zeer gewaardeerd raadslid en heeft als wethouder veel betekend voor de gemeente. We raken niet alleen een zeer ervaren en kundige kracht, maar ook een prettig mens kwijt. Maar we respecteren zijn keuze.”

Zo verliest de Halderbergse politiek een bekend gezicht: Paantjens kwam bij de verkiezingen van maart 1999 met voorkeursstemmen voor het eerst namens het CDA in de gemeenteraad en verdween daarna niet meer uit beeld. Als het gezicht van het lokale CDA was hij tussen 2007 en 2018 meer dan tien jaar wethouder. Na de nipte verkiezingsnederlaag in dat jaar keerde zijn partij niet terug in de coalitie en werd Paantjens weer raadslid.

Tussentijds was Paantjens nog acht maanden interim-wethouder in Etten-Leur, als vervanger van de met zijn gezondheid kampende Jan van Hal. Nu keert Paantjens dus in een andere functie terug naar de buurgemeente. Zijn zetel in Halderberge wordt vanaf 7 oktober weer ingevuld door Ad van Tetering, die Paantjens ook al verving tijdens diens invalbeurt in Etten-Leur.

Vorige maand raakte het CDA de raadszetel van Ruud Beerendonk door diens overstap kwijt aan de VVD, wat hem door de drie overgebleven CDA’ers niet in dank werd afgenomen. Besselink is blij dat de zetel van Paantjens wél voor de partij behouden blijft. ,,Bovendien heeft Jan aangegeven dat hij zich nog op allerlei manieren in zal blijven zetten voor het CDA.”

