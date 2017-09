Jan Paantjens trekt opnieuw de kar voor CDA in Halderberge

Zorgen over komst migrantenhotel in Roosendaal

24 september ROOSENDAAL - Het bewonersplatform Kalsdonk heeft zorgen over de komst van een wooncomplex voor 200 arbeidsmigranten aan de Gastelseweg in Roosendaal. Het platform heeft de gemeente gevraagd of er bij het gebouw voldoende vertier komt om te voorkomen dat de migranten in de wijk Kalsdonk gaan rondhangen. Ook is er aangedrongen op handhaving om mogelijke overtreders te bekeuren. Soortgelijke zorgen leven ook bij Ondernemers Vereniging Borchwerf (OVB).