Jan Paantjens neemt even afstand van Halderbergse politiek

Nog verschil­len­de getuigen Oudenbos­sche kluisjes­roof gezocht

11 juni OUDENBOSCH - De daders van de kluisjesroof In Oudenbosch zijn nog altijd niet gevonden, maar de politie denkt dat er nog verschillende getuigen zijn die nieuw licht op de zaak kunnen werpen. Dat is maandagavond bekendgemaakt in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.