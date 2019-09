Jan Paantjens keert terug in gemeenteraad Halderberge

Recordaan­tal acts op eerste lustrumuit­ga­ve Sfeerpop in Oud Gastel

20:00 OUD GASTEL - Het festivalterrein is klaar om de honderden fans van Nielson, Maan en Dr. Phunk te ontvangen. Vrijdagavond 18 uur opent Sfeerpop de poorten van grasveld, ravecave en feesttent. De eerste avond is aan beroemde deejays als Partysquad, Chris DeLuxe, Marcel, The Profit en - van Gastelse bodem - Dr. Phunk.