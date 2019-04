Jan Nagelkerke leert bewoners Utopia zelf brood bakken

Na de programma's Smaken Verschillen en Topchef tegen Sterrenchef volgde de tv-serie Een Huis Vol, waarin het grote gezin Nagelkerke acht afleveringen lang in met name Oudenbosch gevolgd wordt. Voor Utopia moest Jan Nagelkerke naar de loods in Laren waar de 15 bewoners verblijven. Hij geeft de groep een spoedcursus brood bakken. De serie is elke werkdag om 19.30 uur bij SBS6 te zien en ook via de livestream van het programma te volgen.