Jan Mollen, Jurgen Pertijs en Toos Ossenblok haken na gemeenteraadsverkiezingen af

Nadat eerder Jan Paantjens (CDA) aangaf in oktober te stoppen met raadswerk, hebben nu ook drie leden van Lokaal Halderberge aangekondigd in hun laatste termijn te zitten. Jan Mollen (wethouder), Jurgen Pertijs (fractievoorzitter) en Toos Ossenblok (raadslid) maken plaats voor nieuw bloed.

Quote We hebben een aantal geschikte en ook jongere kandidaten gevonden, die graag het stokje overnemen. Jan Mollen, Nog tot maart volgend jaar wethouder in Halderberge

Van Ossenblok was bekend dat ze zou stoppen, Mollen en Pertijs hebben het deze week op de ledenvergadering van de lokale partij laten weten. Opgeteld hebben de drie politici er dan 54 dienstjaren op zitten. Jan Mollen lichtte woensdag ook zijn stafmedewerkers en de rest van het college in. ,,Twaalf jaar maak ik nu deel uit van gemeenteraad, waarvan zes jaar als wethouder‘’, aldus Mollen, ,,Ik wil eens kijken wat er verder in de wereld nog te koop is en daar nog een paar jaar mijn energie in steken.’’

Religieus erfgoed

Mollen is 63. Vanuit het bankwezen volgde hij in de zomer van 2016 partijgenoot Peter Bons op als wethouder financiën. ,,Gelukkig kreeg ik er meer bij dan alleen de gemeentelijke schatkist. Openbare ruimte, personeel en organisatie plus het Religieus erfgoed in mijn eigen Oudenbosch.’’

Met ook partijleider en fractievoorzitter Jurgen Pertijs, die na 16 jaar raadswerk afscheid neemt. raakt Lokaal Halderberge in één klap drie politieke kopstukken kwijt. Toch is Mollen niet bang dat de grootste lokale partij in de gemeente verloren gaat. ,,Zeker niet, de drie andere raadsleden gaan wel door en we hebben een aantal geschikte en ook jongere kandidaten gevonden, die graag het stokje overnemen.’’

Wie dat zijn wordt bij het samenstellen van de kieslijst in november duidelijk. Mollen verlaat de partij niet onmiddellijk. ,,Bestuurlijk wil ik best betrokken blijven bij Lokaal Halderberge als me dat gevraagd wordt.’’

Volledig scherm Jurgen Pertijs © Peter Braakmann Photography

Volledig scherm Toos Ossenblok © Peter Braakmann Photography