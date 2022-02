Jan Jaap van der Wal eenmalig in Nederland te zien: in De Kring in Roosendaal

Bijzonder want de hele tournee van de cabaretier speelt zich af op Belgische podia. Op 8 juni na. Dan speelt hij in Roosendaal.

Jan Jaap van der Wal ontdekte een tijdje geleden Vlaanderen en werd stapelverliefd. Eerder maakte hij twee theaterprogramma’s, waarin hij in geuren en kleuren vertelde over zijn crush op Vlaanderen. Hij hield zoveel van Vlaanderen dat hij besloot om naar Antwerpen te verhuizen. In III-ième ontdekken we de eerste barsten in zijn relatie met Vlaanderen. De relatie is nog steeds vurig, maar nu en dan duiken er kleine irritaties op.