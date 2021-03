Jan de Vries uit Zevenbergen bouwde zijn bedrijfsbus om tot camper

Communica­tie met burgers al lang heet hangijzer in Roosendaal

9:00 ROOSENDAAL - Niemand legde woensdagavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad duidelijker uit hoe moeilijk communiceren is, dan Adriënne Maas van Lokaal Sociaal 21. Ze zei: ,,Als twee mensen over zwarte honden praten, denken ze het over hetzelfde onderwerp te hebben. Maar misschien heeft de een het over een labrador en de ander over een poedel.”